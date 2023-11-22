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    ФИФА вынесла решение по спору «Ростова» и Норманна

    «Ростов» сообщил о ходе разбирательств со своим бывшим игроком Матиасом Норманном.

    «15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну.

    Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта.

    Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов», – написал российский клуб.

    • Норманн являлся игроком «Ростова» с 2019 года.
    • В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» на правах аренды.
    • В августе 2023-го генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
    • После этого Норманн перешел в саудовский клуб «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.
    • У Норманна в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 8 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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