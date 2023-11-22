ФИФА вынесла решение по спору «Ростова» и Норманна

«Ростов» сообщил о ходе разбирательств со своим бывшим игроком Матиасом Норманном.
«15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну.
Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта.
Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов», – написал российский клуб.
- Норманн являлся игроком «Ростова» с 2019 года.
- В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» на правах аренды.
- В августе 2023-го генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
- После этого Норманн перешел в саудовский клуб «Аль-Раед» на правах свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2025 года.
- У Норманна в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 8 матчей.
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Источник: телеграм-канал «Ростова»