Красич назвал самого значимого тренера в своей карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич высоко отозвался о совместной работе с Валерием Газзаевым.

«Газзаев – тренер номер один для меня! Он много знает и помогал не только мне, но и другим молодым игрокам. Когда я стал немного взрослее, уже в 21-22 года его советы мне очень пригодились.

Я запомнил его как человека с сильным характером, с умением замотивировать. Он великий тренер.

Я пришeл в ЦСКА совсем молодым, и Валерий Георгиевич научил меня не только футболу, но и жизни. Слышал от него очень хорошие и важные слова», – 39-летний серб.