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    Красич назвал самого значимого тренера в своей карьере

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич высоко отозвался о совместной работе с Валерием Газзаевым.

    «Газзаев – тренер номер один для меня! Он много знает и помогал не только мне, но и другим молодым игрокам. Когда я стал немного взрослее, уже в 21-22 года его советы мне очень пригодились.

    Я запомнил его как человека с сильным характером, с умением замотивировать. Он великий тренер.

    Я пришeл в ЦСКА совсем молодым, и Валерий Георгиевич научил меня не только футболу, но и жизни. Слышал от него очень хорошие и важные слова», – 39-летний серб.

    • Красич был в ЦСКА с 2004 по 2010 год.
    • С командой он выиграл 11 трофеев.
    • Также балканец известен по выступлениям за «Ювентус» и «Фенербахче».

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    Источник: «Чемпионат»

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