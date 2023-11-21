Назван возможный срок нового контракта Хвичи с «Наполи»

«Наполи» близок к продлению соглашения с 22-летним вингером Хвичей Кварацхелией. По данным журналиста Николо Скиры, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Зарплата футболиста сборной Грузии составит 4 миллиона евро за сезон.
В соглашение могут включить опцию продления соглашения до 2029 года.
- Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года.
- В текущем сезоне грузин провел за клуб 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Источник: Страница Николо Скиры в соцсети X