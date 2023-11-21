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    Назван возможный срок нового контракта Хвичи с «Наполи»

    «Наполи» близок к продлению соглашения с 22-летним вингером Хвичей Кварацхелией. По данным журналиста Николо Скиры, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Зарплата футболиста сборной Грузии составит 4 миллиона евро за сезон.

    В соглашение могут включить опцию продления соглашения до 2029 года.

    • Нынешний контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года.
    • В текущем сезоне грузин провел за клуб 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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    Источник: Страница Николо Скиры в соцсети X

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103116

      zigbert 2 часа назад

      Для Кварацхелии это будет наиболее правильное решение. Игра у него пошла именно в Наполи да и болельщики его приняли.

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