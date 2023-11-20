Тренер сборной Кубы сказал, что сделает команда в случае победы над Россией

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо сказал, что будет очень доволен, если удастся одержать победу над Россией в товарищеском матче.

– Что вы сделаете, если выиграете сборную России?

– Если мы победим, то мы будем очень довольны. Россия – это не рядовая команда, вы успешно сыграли на чемпионате мира. Поэтому мы будем очень довольны. Каждую победу мы празднуем, эта, если она случится, не будет исключением.

– Будут ли болельщики Кубы на стадионе?

– Да, мне известно, что на матч приедут представители нашего посольства, а также наши соотечественники, которые проживают в России в целом и прямо здесь – в Волгограде. К сожалению, не знаю точно сколько людей придет, но поддержка у нашей сборной будет.