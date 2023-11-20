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    • Тренер сборной Кубы сказал, что сделает команда в случае победы над Россией

    Тренер сборной Кубы сказал, что сделает команда в случае победы над Россией

    Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо сказал, что будет очень доволен, если удастся одержать победу над Россией в товарищеском матче.

    – Что вы сделаете, если выиграете сборную России?

    – Если мы победим, то мы будем очень довольны. Россия – это не рядовая команда, вы успешно сыграли на чемпионате мира. Поэтому мы будем очень довольны. Каждую победу мы празднуем, эта, если она случится, не будет исключением.

    – Будут ли болельщики Кубы на стадионе?

    – Да, мне известно, что на матч приедут представители нашего посольства, а также наши соотечественники, которые проживают в России в целом и прямо здесь – в Волгограде. К сожалению, не знаю точно сколько людей придет, но поддержка у нашей сборной будет.

    • 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
    • Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, а Куба – 169-е

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7197

      Давид59 28 минут назад

      Нисколько не удивлюсь, если так и случится

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