Жирков рассказал о трудностях учебы в академии РФС

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что пока не решил будет ли он заниматься тренерской работой, несмотря на то что учится в академии РФС.

«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до 5 часов вечера. У нас модуль – три дня раз в месяц, но всe равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал Жирков.