Жирков рассказал о трудностях учебы в академии РФС

Получи диплом, а жизнь покажет, он хлеба не просит так мне дед всегда говорит
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что пока не решил будет ли он заниматься тренерской работой, несмотря на то что учится в академии РФС.
«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до 5 часов вечера. У нас модуль – три дня раз в месяц, но всe равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал Жирков.