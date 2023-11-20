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    Жирков рассказал о трудностях учебы в академии РФС

    Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что пока не решил будет ли он заниматься тренерской работой, несмотря на то что учится в академии РФС.

    «Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до 5 часов вечера. У нас модуль – три дня раз в месяц, но всe равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал Жирков.

    • В феврале Жирков завершил карьеру футболиста в возрасте 39 лет.
    • С конца августа он проходит курсы для получения тренерской лицензии.
    • Помимо национальной команды Жирков играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Химки», «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Челси».

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 3 часа назад

      Получи диплом, а жизнь покажет, он хлеба не просит так мне дед всегда говорит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10465

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Оно уже не твоё!

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