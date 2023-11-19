Зиньковский назвал сумму, которую тратит в месяц

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил, сколько денег у него уходит на проживание в месяц.

«Честно, вообще мало. На еду, иногда на рестораны (это раз в неделю) и родителям отправить. Больше ничего. Ну, тысяч 150-200», – сказал Зиньковский.

Зиньковский зарабатывает в «Спартаке» около 6 миллионов рублей в месяц.

В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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