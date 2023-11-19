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Зиньковский назвал сумму, которую тратит в месяц

19 ноября 2023, 16:09
10

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил, сколько денег у него уходит на проживание в месяц.

«Честно, вообще мало. На еду, иногда на рестораны (это раз в неделю) и родителям отправить. Больше ничего. Ну, тысяч 150-200», – сказал Зиньковский.

  • Зиньковский зарабатывает в «Спартаке» около 6 миллионов рублей в месяц.
  • В этом сезоне он провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (10)
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serglider
1700400795
150-200 косарей на еду!? Теперь понятно почему он по полю пешком бегает)))
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DOCTOR PENALTY
1700403553
Как говорится, без комментариев...
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MaxRnD
1700403718
Ну хоть не на бл&дей и игровые автоматы ...
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alefreddy
1700404959
в кубышку складывает
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Ollegator
1700409232
"Зиньковский назвал сумму, которую тратит в месяц" А мы запостили это как отдельную новость, чтобы позлить тех, кто зарабатывает меньше.. Конечно когда у масс-медиа нет необходимости что-то расследовать, выискивать какие-то действительно интересные истории все эти новостные сайты превращаются в помойку, смрад от которой позже ещё разлетается всякими репостами по сети. По большому счёту для своей зарплаты, если он реально тратит всего 200к, а остальное откладывает - только похвалить можно, но 90% сети будет его всё равно говном поливать, т.к. "новость" на то и рассчитана - хай поднять
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Fialet
1700410483
Пристрелите этих тварей зажравшихся кто нибудь. Ему бы стцуке на 20 тыс руб в месяц пожить.
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Сергей-Садковский-google
1700459794
Молодец, матери квартиру купил в Новороссийске.
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