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Газзаев мог тренировать сборную России на ЧМ-2018 вместо Черчесова

19 ноября 2023, 11:43

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что мог возглавить сборную России и готовить ее к домашнему чемпионату мира. Этот пост ему предложил Виталий Мутко.

– А больше сборную не предлагали возглавить?

– Предлагали – в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался. По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.

Жалею ли, что не воспользовался таким шансом? Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам. Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что – ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков! Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий
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