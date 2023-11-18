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    • Тренер сборной Кубы сообщил, сколько дней команда добиралась до России

    Тренер сборной Кубы сообщил, сколько дней команда добиралась до России

    Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо рассказал о сложной логистике по пути в Волгоград.

    Также он отметил холодную погоду в России. По данным синоптиков, сегодня температура воздуха в городе не поднималась выше +5.

    «Нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России. Мы приехали, когда тут начинается зима и температура, к которой мы не привыкли.

    Будем надеяться, что эти дни тренировок и акклиматизация не окажут на нас такого сильного влияния в матче», – заявил Кастильо.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.11.2023 19:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1485

      Lilipyt 20 часов назад

      Дебилам ведь сложно подумать о температурных прогнозах в день матча, перенеся игру в нормальный крытый стадион в Питере, где будет приятно не только смотреть матч, но и играть

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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY 22 часа назад

      В Волгограде замерзнете совсем)

      1
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