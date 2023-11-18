Тренер сборной Кубы сообщил, сколько дней команда добиралась до России

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо рассказал о сложной логистике по пути в Волгоград.
Также он отметил холодную погоду в России. По данным синоптиков, сегодня температура воздуха в городе не поднималась выше +5.
«Нам понадобилась пара дней, чтобы добраться до России. Мы приехали, когда тут начинается зима и температура, к которой мы не привыкли.
Будем надеяться, что эти дни тренировок и акклиматизация не окажут на нас такого сильного влияния в матче», – заявил Кастильо.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.
Источник: «Чемпионат»