Реакция ЦСКА на странную новость о трансферных планах клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на последние трансферные слухи.

Metaratings сообщил, что московский клуб готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии – армейцы должны оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.

«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки!

Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

p.s. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [Федотовым]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от «Краснодара», например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.