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    • Реакция ЦСКА на странную новость о трансферных планах клуба

    Реакция ЦСКА на странную новость о трансферных планах клуба

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на последние трансферные слухи.

    Metaratings сообщил, что московский клуб готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии – армейцы должны оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.

    «Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки!

    Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

    p.s. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [Федотовым]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от «Краснодара», например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      нБратишка 7 часов назад

      тогда игрокам остается проигрывать чтоб новички их не заменили.

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