Реакция ЦСКА на странную новость о трансферных планах клуба

тогда игрокам остается проигрывать чтоб новички их не заменили.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на последние трансферные слухи.
Metaratings сообщил, что московский клуб готов зимой подписать четырех игроков, но при одном условии – армейцы должны оставаться в лидирующей группе перед уходом на зимнюю паузу.
«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки!
Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.
p.s. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [Федотовым]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от «Краснодара», например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 25 очков в 15 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.