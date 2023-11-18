Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака»

Миодраг Божович высказался о ситуации в «Спартаке».

По его мнению, руководство клуба до сих пор не отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля только из-за его иностранного гражданства.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идeт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство.

Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев – очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения.

Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», – заявил Божович.