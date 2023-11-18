Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака»

Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака»

18 ноября 2023, 09:50
8

Миодраг Божович высказался о ситуации в «Спартаке».

По его мнению, руководство клуба до сих пор не отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля только из-за его иностранного гражданства.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идeт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство.

Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев – очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения.

Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», – заявил Божович.

  • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
  • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

Еще по теме:
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне» 8
Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси» 5
В РПЛ хочет вернуться тренер, работавший с семью клубами лиги 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Божович Миодраг Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1700290780
А что Божовича никто не козлит, за то, что он коллегу уму разуму учит? Да еще в непрофессионализме обвиняет. Позиция серба по данному вопросу, кстати весьма спорная.
Ответить
FCSpartakM
1700291583
"В начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство" Кто все?Руководство или болелы? журналюги и физруки-эксперты рассказывают о чемпионстве , а потом стрелки перекидывают на общее понятие все
Ответить
NewLife
1700300866
"Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», – заявил Божович." Если бы в руководстве Спартака были умелые управленцы, Абаскаля давно бы уволили и не ждали, пока команда вылетит из первой десятки.
Ответить
VVM1964
1700302946
При чем здесь русский или не русский ??? Что за бред !!! Сейчас даже быстрее уволят именно потому, что ты не русский !!! ((( Очередная попытка травли Абаскаля теперь еще и на национальной основе !!! ((( Давайте уже сразу объявим его евреем, геем и сатанистом !!! ((( ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!
Ответить
ivany4
1700306646
Лишние подтверждение того, что ни Божович, ни другие "знатоки", не знают и адекватно не оценивают ситуацию в Спартаке. Насчет качественного игрока Соболева: Абаскаль с ним уже говорил, обещание и прощение Соболь уже давал. И Абаскаль, как европейский тренер правильно делает, что не нянчится со "звездами местного разлива". Профессионал должен быть профессионалом.
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
4
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+