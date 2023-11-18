Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака»

    Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака»

    Миодраг Божович высказался о ситуации в «Спартаке».

    По его мнению, руководство клуба до сих пор не отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля только из-за его иностранного гражданства.

    «Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идeт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство.

    Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев – очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

    С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения.

    Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», – заявил Божович.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

    Новости по теме
    Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу» 14
    Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
    Божович назвал команду, которая разочаровала его больше всех в сезоне РПЛ 11
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12204

      ivany4 4 часа назад

      Лишние подтверждение того, что ни Божович, ни другие "знатоки", не знают и адекватно не оценивают ситуацию в Спартаке.
      Насчет качественного игрока Соболева: Абаскаль с ним уже говорил, обещание и прощение Соболь уже давал. И Абаскаль, как европейский тренер правильно делает, что не нянчится со "звездами местного разлива". Профессионал должен быть профессионалом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36585

      VVM1964 5 часов назад

      При чем здесь русский или не русский ??? Что за бред !!! Сейчас даже быстрее уволят именно потому, что ты не русский !!! ((( Очередная попытка травли Абаскаля теперь еще и на национальной основе !!! ((( Давайте уже сразу объявим его евреем, геем и сатанистом !!! ((( ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20645

      NewLife 6 часов назад

      "Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», – заявил Божович."
      Если бы в руководстве Спартака были умелые управленцы, Абаскаля давно бы уволили и не ждали, пока команда вылетит из первой десятки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5433

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Физручинище выше 6 места сви ней не поднимет. Так то их заслуженное многолетнее место в промежности 6-10 места. Правда с таким любителем можно и до Пердива дойти. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      Andrew01 > ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Согласен, если бы Семак был тренером Спартака, то выше 6-10 места не поднялся. А так Админ ресурс + бабло решает - перекупать игроков у конкурентов, не давать усиливаться уводя игрока перед сделкой, лояльность судей и бонусы от ЭСК, Поэтому Богданыч лучший тренер и чемпион)))) а Зенит "заслуженный" чемпион

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      От не великого ума повторяешься, на всех ветках один и тот-же коммент. Сходи поменяй методичку, за одно и помоешься, воняешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > Andrew01 3 часа назад

      А чё Луческу или Манчини "админресурсбабло" не помогли чемпионство оформить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 8 часов назад

      Абаскаль еще не успев приступить к работе получил такую порцию негатива от Газпрома, которую не получал ни один ворюга типа Чубайса, ни один алкаш, типа Ельцина и т.д.
      В течение полутора лет Газпром ЕЖЕДНЕВНО льет потоки грязи, задействовав все СМИ и купленных блонеров.
      В качестве же експертов выступают всевозможные шавки-неудачники.
      Спрашивается, откуда Божович знает какие отношения между Соболевым и Абаскалем?
      Он читал? А я читал, что у Божовича жена из проституток и врожденная спидоносица)
      А то, что Соболев средний футболист, забивший в текущем сезоне ДВА мяча, это м...даку и рогоносцу Божовичу ни о чем не говорит?
      На мой же взгляд, эти «умники» из Газпрома, пытаясь обгадить «Спартак», лишь увеличивают его популярность)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > rac531 3 часа назад

      Другому психиатр бы ещё помог , но в твоём случае - традиционная медицина бессильна .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 > Айболид 2 часа назад

      Это точно, остались одни ЕГЭшники вроде тебя(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      FCSpartakM 9 часов назад

      "В начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство"

      Кто все?Руководство или болелы? журналюги и физруки-эксперты рассказывают о чемпионстве , а потом стрелки перекидывают на общее понятие все

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 > FCSpartakM 8 часов назад

      Кто говорит?
      Газпромовские СМИ, купленные блогеры и антироссийские шелкоперы-предатели типа Рабинера)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1721

      SLADE2019 9 часов назад

      А что Божовича никто не козлит, за то, что он коллегу уму разуму учит? Да еще в непрофессионализме обвиняет.
      Позиция серба по данному вопросу, кстати весьма спорная.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      rac531 > SLADE2019 8 часов назад

      А точнее подлая.
      Хотя, что с него взять - он же черногориец)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1721

      SLADE2019 > rac531 8 часов назад

      Да, уж. Я почему то думал, что он серб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > SLADE2019 3 часа назад

      Да какая разница , гаспромфсёкупил .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+