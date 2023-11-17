Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил коллеге из сборной Армении Александру Петракову.

Украинец ранее упрекнул Юрана в неправильном использовании Эдгара Севикяна.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. На эту позиции у нас есть Зе Турбо, Николоз Кутателадзе, до этого Тимур Сулейманов играл. Но точно не Севикян.

А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника. И лишь после того, как мы нашли ему эту позицию на поле, он стал показывать полезную и результативную игру и получил, кстати, приглашения в сборные России и Армении. В итоге выбрал армянскую сборную, это его право. Но я не понимаю его слов о том, что в сборной любой игрок должен выкладываться на свой максимум. А что, в клубе этого не требуется? Думаю, что Эдгар неправильно выразился и имел в виду другое. Спишем это на трудности перевода с армянского на русский», – сказал Юран.

У Севикяна 2 матча за Армению.

Завтра, 18 ноября, армяне сыграют с Уэльсом в отборе Евро-2024.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?