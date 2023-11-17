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  • Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении

Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении

17 ноября 2023, 22:16
3

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил коллеге из сборной Армении Александру Петракову.

  • Украинец ранее упрекнул Юрана в неправильном использовании Эдгара Севикяна.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. На эту позиции у нас есть Зе Турбо, Николоз Кутателадзе, до этого Тимур Сулейманов играл. Но точно не Севикян.

А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника. И лишь после того, как мы нашли ему эту позицию на поле, он стал показывать полезную и результативную игру и получил, кстати, приглашения в сборные России и Армении. В итоге выбрал армянскую сборную, это его право. Но я не понимаю его слов о том, что в сборной любой игрок должен выкладываться на свой максимум. А что, в клубе этого не требуется? Думаю, что Эдгар неправильно выразился и имел в виду другое. Спишем это на трудности перевода с армянского на русский», – сказал Юран.

  • У Севикяна 2 матча за Армению.
  • Завтра, 18 ноября, армяне сыграют с Уэльсом в отборе Евро-2024.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Нижний Новгород Армения Севикян Эдгар Юран Сергей Петраков Александр
Комментарии (3)
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моэм
1700278623
Вообще то тренеров , вмешивающихся с дела других тренеров , чаще всего "посылают" ....кто в мягкой а кто в очень доходчивой форме ....тем более это надо было сделать хохлу , там уже все с отмороженными мозгами или просто идиоты .
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SLADE2019
1700284820
А тебя, Юран, разве по другому учили, где нужно больше сил вкладывать, чем они ук тебя есть? В сборной или в клубе? Ты же себя патриотом считаешь. Что же тебе непонятно?
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Exnaton
1700359651
Я несогласен...
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