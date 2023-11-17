Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении

    Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил коллеге из сборной Армении Александру Петракову.

    • Украинец ранее упрекнул Юрана в неправильном использовании Эдгара Севикяна.

    «Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. На эту позиции у нас есть Зе Турбо, Николоз Кутателадзе, до этого Тимур Сулейманов играл. Но точно не Севикян.

    А если серьезно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника. И лишь после того, как мы нашли ему эту позицию на поле, он стал показывать полезную и результативную игру и получил, кстати, приглашения в сборные России и Армении. В итоге выбрал армянскую сборную, это его право. Но я не понимаю его слов о том, что в сборной любой игрок должен выкладываться на свой максимум. А что, в клубе этого не требуется? Думаю, что Эдгар неправильно выразился и имел в виду другое. Спишем это на трудности перевода с армянского на русский», – сказал Юран.

    • У Севикяна 2 матча за Армению.
    • Завтра, 18 ноября, армяне сыграют с Уэльсом в отборе Евро-2024.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна 8
    Севикян может сменить «Пари НН» на Лигу 1
    В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к Севикяну 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 22:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1721

      SLADE2019 10 часов назад

      А тебя, Юран, разве по другому учили, где нужно больше сил вкладывать, чем они ук тебя есть? В сборной или в клубе? Ты же себя патриотом считаешь. Что же тебе непонятно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2758

      моэм 12 часов назад

      Вообще то тренеров , вмешивающихся с дела других тренеров , чаще всего "посылают" ....кто в мягкой а кто в очень доходчивой форме ....тем более это надо было сделать хохлу , там уже все с отмороженными мозгами или просто идиоты .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 20 часов назад

      Не спорь с хохлами Сергей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Армянское радио не так истолковало хитрый армянский ответ)

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+