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    • Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна

    Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна

    Главный тренер Армении Александр Петраков высказался о позиции своего игрока Эдгара Севикяна.

    По мнению украинца, Сергей Юран неправильно использует Севикяна в «Пари НН».

    «Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе и как используют его. Я играю с такой схемой, потому что армянские защитники в игре «один в один» выглядят очень слабо.

    Поэтому, выбрал такую схему, чтобы могли подстраховаться. С Турцией сыграли в четыре защитника и тут же пропустили, такая же ситуация была с Латвией. Не вижу Севикяна на позиции нападающего», – сказал Петраков.

    • 22-летний уроженец Москвы стоит 900 тысяч евро.
    • У Севикяна 2 матча за Армению.
    • Завтра, 18 ноября, армяне сыграют с Уэльсом в отборе Евро-2024.

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    Источник: Metaratings

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    17.11.2023 18:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +571

      Napaleon Banapart 23 часа назад

      Ну что патриоты добанные... Дебилы одноклеточные... Лоите кость.. УКРАИНСКИЙ тренер... Не просто тренер Армении а УКРАИНСКИЙ тренер ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2539

      Fialet > Napaleon Banapart 22 часа назад

      Поставил плюс за "кость". Это админы Барбардира умышленно разжигают срач. Они как вампиры этим кормятся.

      2
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      Рейтинг: +571

      Napaleon Banapart > Fialet 20 часов назад

      Ясен пень что тот ***** что это пишет мозгов имеет что у конорейки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З 23 часа назад

      Где тут упрёк ?
      Каждый тренер использует игрока по своему видению и усмотрению , это нормально.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2089

      Таврида > Алексей З 22 часа назад

      Леха, ты в кои-то веки даже своими мозгами можешь думать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5050

      Oldtrafford83 > Таврида 10 часов назад

      лекарства видимо не забыл выпить)

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      Рейтинг: +69324

      portero 17 ноября, 18:35

      Мнение самого Севикяна! где он играет лучше!!!!

      1
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная 17 ноября, 18:11

      Каждый суслик агроном.

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