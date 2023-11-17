Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна

Главный тренер Армении Александр Петраков высказался о позиции своего игрока Эдгара Севикяна.
По мнению украинца, Сергей Юран неправильно использует Севикяна в «Пари НН».
«Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе и как используют его. Я играю с такой схемой, потому что армянские защитники в игре «один в один» выглядят очень слабо.
Поэтому, выбрал такую схему, чтобы могли подстраховаться. С Турцией сыграли в четыре защитника и тут же пропустили, такая же ситуация была с Латвией. Не вижу Севикяна на позиции нападающего», – сказал Петраков.
- 22-летний уроженец Москвы стоит 900 тысяч евро.
- У Севикяна 2 матча за Армению.
- Завтра, 18 ноября, армяне сыграют с Уэльсом в отборе Евро-2024.
Источник: Metaratings