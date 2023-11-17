Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна

Главный тренер Армении Александр Петраков высказался о позиции своего игрока Эдгара Севикяна.

По мнению украинца, Сергей Юран неправильно использует Севикяна в «Пари НН».

«Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе и как используют его. Я играю с такой схемой, потому что армянские защитники в игре «один в один» выглядят очень слабо.

Поэтому, выбрал такую схему, чтобы могли подстраховаться. С Турцией сыграли в четыре защитника и тут же пропустили, такая же ситуация была с Латвией. Не вижу Севикяна на позиции нападающего», – сказал Петраков.