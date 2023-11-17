Изидор после критики Семака не пойдет в отпуск

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сообщил, что зимнего отпуска у него не будет.
«Сейчас самое главное – наилучшим образом провести концовку этой части сезона и максимально использовать в плане подготовки зимние сборы.
Скажу больше: не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать здесь, в Санкт‑Петербурге, чтобы к весне набрать оптимальные кондиции», – сообщил француз.
- На прошлой неделе главный тренер Сергей Семак выразил недовольство Изидором.
- Игрок арендован у «Локомотива» до лета.
- У Вильсона за «Зенит» в РПЛ 7 матчей и 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»