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    Изидор после критики Семака не пойдет в отпуск

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сообщил, что зимнего отпуска у него не будет.

    «Сейчас самое главное – наилучшим образом провести концовку этой части сезона и максимально использовать в плане подготовки зимние сборы.

    Скажу больше: не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать здесь, в Санкт‑Петербурге, чтобы к весне набрать оптимальные кондиции», – сообщил француз.

    • На прошлой неделе главный тренер Сергей Семак выразил недовольство Изидором.
    • Игрок арендован у «Локомотива» до лета.
    • У Вильсона за «Зенит» в РПЛ 7 матчей и 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2023 16:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5465

      Ziklop 17 ноября, 18:04

      ему не поможет это, вот для гавнюка Дзюбы любая критика или скандал как допинг, он начинает пахать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2539

      Fialet > Ziklop 23 часа назад

      Вот что есть, то есть. Цзюба действительно может завестись, и заиграть когда есть вызов. Но это не отменяет того, что человек он говно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22491

      Cleaner > Fialet 7 часов назад

      Вы Дзюбу с Дельфином спартаковским перепутали, когда про г...о сказали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 17 ноября, 17:41

      Семак верно критикнул

      4
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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 17:39

      Верное решение! Такие вот и добиваются успехов в футболе

      7
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    • ...
      Рейтинг: +17524

      Алексей З 17 ноября, 17:04

      Странный Семак.
      Если бы Изидор был в порядке , то вряд ли бы его Локо отпустил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK > Алексей З 17 ноября, 17:38

      Ну а вы Дзюбу профукали в своё время! Он не в порядке был? Вы не странные

      7
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      ...
      Рейтинг: +7182

      Давид59 > Алексей З 17 ноября, 17:40

      Так его не купили, а арендовали до лета. Всё зависит от Изидора. Захочет остаться - будет шевелиться на поле. Сейчас он слишком пассивный.

      6
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 18:03

      Спартак насильно не держит игроков, как вы, захотел уйти, держать нет смысла.

      2
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > Давид59 17 ноября, 18:05

      Скажите , а кто в Зените сейчас шевелится ? Вся команда играет ( на мой скромный вкус ) не очень зрелищно , создавая очень мало голевых моментов. Он как все.
      Уровень чемпионата очень низкий , раз с такой игрой Зенит главный претендент на чемпионство.
      В московских клубах составы очень даже неплохие ( кроме коней) , но почему то не могут создать конкуренцию. Тут или психология игроков или квалификация тренеров повинны.

      1
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З > VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 18:17

      Не профукали.
      Тут всё сложилось как и должно быть. Человек хотел больше денег и это понятно 1.8-2 ляма евро сущие копейки(сарказм). Федун не дал .
      Никто же не знал что он все рекорды побьёт по голам. Сомневаюсь , что в Спартаке так у него получилось бы , в Питере состав то гораздо лучше. Такой же финт и Бакаев провернул , но тут уже Зеня "пролетел".
      Вы в своё время Гарика и Быстрова "профукали" , так что не стоит на Спартака пенять , сами такие же.

      1
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      Рейтинг: +22491

      Cleaner > шахта Заполярная 7 часов назад

      Поэтому Спартак и борется за ДЕСЯТОЕ место в РПЛ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Cleaner 4 часа назад

      Поменяй методичку. Устарело. Или только ржать умеешь.

      0
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      Рейтинг: +5376

      Spirit_78 > шахта Заполярная 1 час назад

      Не держит, а вытравливает, как Тихонова, Сычёва, Дзюбу и т.д (десятки их).
      Пока у вас в руководстве сидят бараны, ни на какое чемпионство вы претендовать не будете.

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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Spirit_78 1 час назад

      Не пиши о том, о чем не знаешь, будешь умнее выглядеть. Баранов у вас тоже хоть отбавляй. Ну а кто, и на что, будет претендовать узнаем после 30 тура. А так получается собака лает.

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      Рейтинг: +5376

      Spirit_78 > шахта Заполярная 23 минуты назад

      Баранами наше руководство было между 2016 и 2018 годами, и я буквально кричал об этом.

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