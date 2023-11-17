Зиньковский прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

Крупная гонорары имеют обратную сторону медали. Игроки начинают ********** на тренеров. Играешь ты не играешь а бабло тебя ждёт.
Полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского спросили, есть ли конфликт у тренера Гильермо Абаскаля с Александром Соболевым.
«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает.
Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят.
Рыбалка? Соболев был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», – сказал Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Соболева в октябре отстраняли от команды.
- Футболист потерял место в старте.
- У Соболева в сезоне РПЛ 12 матчей, 2 гола, 3 ассиста.