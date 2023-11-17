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    • Зиньковский прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

    Зиньковский прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

    Полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского спросили, есть ли конфликт у тренера Гильермо Абаскаля с Александром Соболевым.

    «Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает.

    Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят.

    Рыбалка? Соболев был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», – сказал Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Соболева в октябре отстраняли от команды.
    • Футболист потерял место в старте.
    • У Соболева в сезоне РПЛ 12 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 15:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Дмитрий-Бочаров-yandex 22 часа назад

      Крупная гонорары имеют обратную сторону медали. Игроки начинают ********** на тренеров. Играешь ты не играешь а бабло тебя ждёт.

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      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 17 ноября, 16:31

      Ха-ха) Соболь все таки дельфин) учтите сектанты сей факт и кто это подтвердил

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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Тогда ты русалка.

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