Зиньковский прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

Полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского спросили, есть ли конфликт у тренера Гильермо Абаскаля с Александром Соболевым.

«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает.

Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят.

Рыбалка? Соболев был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», – сказал Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».