«Локомотив» нацелился на футболиста, за которого «Реал» платил 63 миллиона

«Локомотив» хочет усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

Целью московского клуба стал нападающий «Милана» Лука Йович.

«Локо» уже запросил информацию об условиях возможного перехода и теперь думает о его целесообразности.

Сербский форвард до «Милана» выступал за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал» и другие клубы.

Мадридцы в 2019 году заплатили за него 63 миллиона евро.

В этом сезоне Йович не забил ни одного гола в 7 матчах.

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