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    • «Локомотив» нацелился на футболиста, за которого «Реал» платил 63 миллиона

    «Локомотив» нацелился на футболиста, за которого «Реал» платил 63 миллиона

    «Локомотив» хочет усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

    Целью московского клуба стал нападающий «Милана» Лука Йович.

    «Локо» уже запросил информацию об условиях возможного перехода и теперь думает о его целесообразности.

    • Сербский форвард до «Милана» выступал за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал» и другие клубы.
    • Мадридцы в 2019 году заплатили за него 63 миллиона евро.
    • В этом сезоне Йович не забил ни одного гола в 7 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2023 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      Виктор-Лившиц-vkontakte 20 минут назад

      Все Луки в гости к нам. Уже был один Лука. Джорджевич. Еще есть Лука Модрич. Тоже надо забрать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt 3 часа назад

      Если приедет, на стадион вернусь а так по ящику посмотрю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      acor94 8 часов назад

      Сначала сделали запрос, теперь думают. Вот он уровень российского футбольного менджмента

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 8 часов назад

      Думаю фейк

      2
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