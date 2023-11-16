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    Три лучших тренера первого круга РПЛ по версии Мостового

    Александр Мостовой назвал сильнейших тренеров чемпионата России по итогам 15 туров.

    «Давайте только не самых лучших, а самых успешных. Если расставлять по местам, первое – Ивич, он с «Краснодаром» закончил первый круг на первом месте, мало кто на такое способен.

    Второе – однозначно за Ташуевым. Он не только выровнял ситуацию в «Факеле», но и в «Ахмате» неплохо себя проявлял.

    Третье отдал бы Осинькину за работу в «Крыльях Советов», – заявил Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга.
    • «Крылья» идут четвертыми в лиге.
    • «Факел» занимает 10-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 12:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 11 часов назад

      трудно поспорить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 14 часов назад

      Все верно, но и все понятно не только специалистам.

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