Три лучших тренера первого круга РПЛ по версии Мостового

Александр Мостовой назвал сильнейших тренеров чемпионата России по итогам 15 туров.

«Давайте только не самых лучших, а самых успешных. Если расставлять по местам, первое – Ивич, он с «Краснодаром» закончил первый круг на первом месте, мало кто на такое способен.

Второе – однозначно за Ташуевым. Он не только выровнял ситуацию в «Факеле», но и в «Ахмате» неплохо себя проявлял.

Третье отдал бы Осинькину за работу в «Крыльях Советов», – заявил Мостовой.