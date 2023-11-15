Бывшая работница виллы Неймара пожаловалась на «адский режим работы» и потребовала деньги

На нападающего «Аль-Хиляля» Неймара могут подать в суд.

На игрока пожаловалась бывшая сотрудница его французской виллы в Буживале. Она сообщила о ненадлежащих условиях труда.

35-летняя мать четверых детей работала у Неймара почти два года неофициально. По ее словам, спортсмен должен ей 368 тысяч евро.

Также потенциальная заявительница сообщила об «адском режиме работы, неуплате сверхурочных, отсутствии оплачиваемых отпусков и медицинского наблюдения». По словам женщины, во время беременности ей не был предоставлен отпуск и она прекратила работу за две недели до родов.

В юридической фирме, представляющей интересы бывшей работницы Неймара, заявили, что спор будет улажен, если игрок выплатит нужную сумму.