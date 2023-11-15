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    • Губерниев назвал футбольных комментаторов «глупенькими» и «телевизионной молью»

    Губерниев назвал футбольных комментаторов «глупенькими» и «телевизионной молью»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает возмущаться реакцией футбольных комментаторов на свое включение в число претендентов на ТЭФИ.

    • Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
    • В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
    • Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
    • Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».
    • В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».
    • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

    «Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал! И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии!

    Отсюда вывод: работать надо лучше, господа футбольные комментаторы! Вот Георгий Черданцев хорошо работают – и он в итоге претендует на ТЭФИ.

    Подписчики пришли новые! Вот так начнешь выводить телевизионную моль и добрые люди приходят. И биатлон уже в эти выходные на «Матче», – напомнил Губерниев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    15.11.2023 11:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt 15 ноября, 15:26

      Генич любовь к Спартаку показывал,такие комментаторы не нужны

      0
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      Рейтинг: +1392

      Fin035 > Алексей-Добрынин-vkontakt 15 ноября, 17:14

      Это отвлекающий маневр...

      0
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      Рейтинг: +788

      dim29 15 ноября, 14:47

      Сложная задача,выбрать из худших лучших,лично мне Попов из формулы 1 нравиться как комментирует.

      0
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      Рейтинг: +3829

      serppion 15 ноября, 13:47

      Если кто и есть телевизионная моль, так это Губошлеп.

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 13:14

      Черданцев классный комментатор! Зажигает даже невзрачную игру,тут с губером я согласен! Не любят чердака, бестолковые несмысленыши диванные, которые и думать не умеют

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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > TIMOTHY 15 ноября, 15:07

      На Пряжке Черданцевых много.

      0
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 15 ноября, 12:30

      Горлопёра на ТЕФИ!!!

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