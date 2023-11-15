Губерниев назвал футбольных комментаторов «глупенькими» и «телевизионной молью»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает возмущаться реакцией футбольных комментаторов на свое включение в число претендентов на ТЭФИ.

Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.

В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.

Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».

В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

«Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал! И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии!

Отсюда вывод: работать надо лучше, господа футбольные комментаторы! Вот Георгий Черданцев хорошо работают – и он в итоге претендует на ТЭФИ.

Подписчики пришли новые! Вот так начнешь выводить телевизионную моль и добрые люди приходят. И биатлон уже в эти выходные на «Матче», – напомнил Губерниев в телеграме.