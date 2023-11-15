Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Нагучев высказался о споре по поводу ТЭФИ

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев прокомментировал спор коллег Константина Генича, Дмитрия Губерниева и Дмитрия Шнякина по поводу номинации на премию ТЭФИ. Он также высоко оценил работу Шнякина и Романа Трушечкина на финале ЧМ-2022.

    «После того как в 2017-м ТЭФИ вручили одной телепередаче, где был выпуск о плоской Земле, про здравый смысл можно забыть. Финал 2022 был подарком тем, кто верит в лучшее, верит в саму жизнь. ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал», – написал Нагучев.

    • Ранее Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
    • В ответ Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
    • Позднее к спору присоединился Шнякин, оценивший реакцию Губеринева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.

    Новости по теме
    Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого 33
    Шнякин отреагировал на оскорбления со стороны Губерниева 5
    Реакция Генича на оскорбления Губерниева 7
    Источник: Телеграм-канал Он Эйр Романа Нагучева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2023 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+