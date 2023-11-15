Нагучев высказался о споре по поводу ТЭФИ

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев прокомментировал спор коллег Константина Генича, Дмитрия Губерниева и Дмитрия Шнякина по поводу номинации на премию ТЭФИ. Он также высоко оценил работу Шнякина и Романа Трушечкина на финале ЧМ-2022.
«После того как в 2017-м ТЭФИ вручили одной телепередаче, где был выпуск о плоской Земле, про здравый смысл можно забыть. Финал 2022 был подарком тем, кто верит в лучшее, верит в саму жизнь. ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал», – написал Нагучев.
- Ранее Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
- В ответ Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
- Позднее к спору присоединился Шнякин, оценивший реакцию Губеринева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
Источник: Телеграм-канал Он Эйр Романа Нагучева