Вяльбе – о В. Березуцком: «Козел он, что могу сказать»

А почему он козел? А приезжающие в Россию иностранцы тоже козлы, ведь они уезжают со своей страны?))).
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко отреагировала на скандальное заявление Василия Березуцкого.
Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.
«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.
Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют.
А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала Вяльбе.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?