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    Вяльбе – о В. Березуцком: «Козел он, что могу сказать»

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко отреагировала на скандальное заявление Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.

    Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют.

    А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала Вяльбе.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 20:33
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +16

      Сергей-Куприянов-vkontakt 16 ноября, 02:31

      А почему он козел? А приезжающие в Россию иностранцы тоже козлы, ведь они уезжают со своей страны?))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Пошло все в жопу 15 ноября, 14:45

      Надо ехать! Василий прав!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Пошло все в жопу 15 ноября, 14:44

      Вот суки! Не пускают ********

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 15 ноября, 13:19

      Я согласен с Еленой...

      2
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      Рейтинг: +86

      bashnat013 15 ноября, 13:10

      Почему эту овцу в тюрьму не посадят ,люди всю жизнь посветили спорту а что сделала Вяльбе на своем посту,где теперь участвуют Российские спортсмены,???

      0
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      Рейтинг: +5369

      Каратель > bashnat013 15 ноября, 21:10

      Выходит она не овца,а ты баран тугорогий,если истин не понимаешь...да и куда тебе зачатому по накурке

      0
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      Рейтинг: +654

      saf05 15 ноября, 09:39

      А Карпин кто ??? Что забыла ?

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      Рейтинг: +2024

      Айболид 15 ноября, 08:34

      Свалил бы по-тихому в свою "Иберию" - никто бы и не вспомнил , но он решил повонять из-за бугра . Харкнул в лицо "матери" из уходящего поезда . Поэтому - да , КАЗЁЛ он , а не дама (и титька тараканья).

      1
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      Рейтинг: +13

      Андрей-S-google 15 ноября, 08:17

      Вяльбе - противная пухлая тётка. Спасибо, конечно, что ты там достигала когда то чего то, но как ты облизываешь властей надо поучится. Иди тренируй лучше, снег выпал, публичность не твоё.

      2
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      Рейтинг: +5369

      Каратель > Андрей-S-google 15 ноября, 10:34

      Вяльбе выступала за страну,на пьедестале представляла страну и сейчас имеет право говорить о том что происходит в стране,как это её мнение и право.а какое право ты,диванный пердун,недостигший в жизни ничего имеешь право её за что то осуждать.какой диван ты представляешь и лижешь?

      4
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Андрей-S-google 15 ноября, 12:52

      Ты бы лучше молчал, достигла чего то. Ты по сравнению с Вяльбе грязь придорожная.Вяльбе весь мир знает, а тебя даже сосед по лестничной площадке не знает.

      1
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      Рейтинг: +86

      bashnat013 > Каратель 15 ноября, 13:12

      Вяльбе на своем посту просрала все российские лыжи вместо того чтоб лоббировать российский спорт она его разваливает она предатель родины

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      Рейтинг: +86

      bashnat013 > шахта Заполярная 15 ноября, 13:15

      Зря на личности переходите Березуцкий тоже известная личность может говорить ,тем более это правда

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      Рейтинг: +12

      Exnaton > bashnat013 15 ноября, 13:22

      Ты не в курсе кто забанил Русский спорт?

      0
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > bashnat013 15 ноября, 14:49

      Извини если обидел.Но и ты не прав про Вяльбе.

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      Рейтинг: +86

      bashnat013 > Exnaton 15 ноября, 14:55

      Я в курсе что спортивное руководство страны в отличие от других стран не справилось со своей работой

      0
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      Рейтинг: +5369

      Каратель > bashnat013 15 ноября, 21:08

      Был бы ты поумнее,не нёс бы такую чушь...лыжи развалили примерно те же люди что и считают деревянную берёзу великой-эти люди одного поля ягоды.а при Вяльбе наши девчонки на слуху..вырастить лыжника гораздо сложнее чем футболера...из футболистов только Головин, больше никого кого бы за границей вспомнили,а лыжники и лыжницы на слуху во всем мире.и если бы деньги футбольные пустить в лыжи(не подпуская к этим деньгам вороватых чинуш),лыжников ой как много было бы

      0
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      Рейтинг: +86

      bashnat013 > Каратель 19 часов назад

      Если бы по умнее был бы ты и за кого заступается сейчас бы наш спорт не был бы там где он есть,а страна наша терпилами,надо свои моки создавать было и другие федерации или хотя бы иметь там достойное представительство ,а не старушек и стариков .А насчёт того кто где не стоит обсирать спортсменов с других видов спорта если сам только про лыжи знаешь и то как видно не очень каждый спортсмен можно сказать жизнь посветили этому.А кричать на всю страну я патриотка а остальные козлы сама на лыжах фирмы Фишер отганяла чё не кричала давай мне мукачево

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      Рейтинг: +5369

      Каратель > bashnat013 12 часов назад

      Я думал ты дерево,а ты просто даун...один из тех кто просто орет и орет-такое жизненное кредо...ори дальше и продолжай пропёрживать диван

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      Рейтинг: -55

      Скай 15 ноября, 07:34

      Молодец Вяльбе, а березуцкий уася уйло.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      bashnat013 15 ноября, 06:51

      Такие как Вяльбе деятели спорт просрали,а теперь чушь несут

      2
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      Рейтинг: +18

      Вадим2591 > bashnat013 15 ноября, 08:18

      Когда просрала,где?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +86

      bashnat013 > Вадим2591 15 ноября, 09:02

      Посмотри в каких турнирах участвуют Российские спортсмены и это благодаря тем кто управляет нашим спортом .В лыжах как раз эта умолешенная

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