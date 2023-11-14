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Вяльбе – о В. Березуцком: «Козел он, что могу сказать»

14 ноября 2023, 20:33
35

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко отреагировала на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.

Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют.

А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала Вяльбе.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (35)
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Таврида
1699985707
Щас Леха Заднеприводный налетит и расскажет Вяльбе как надо правильно спортом заниматься, бггг
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BRO_football
1699988649
Вяльбе сама такая! Только может оскорблениями кидаться, а в чём Березуцкий не прав, так и не пояснила.
Ответить
шахта Заполярная
1699993972
Согласен с Вяльбе
Ответить
Gospod
1699994594
Вяльбе!! Родина- это не ж..па президента!! Василий такой-же " знаменитый и имеет право на свое мнение!! Коза!!
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bashnat013
1700020296
Такие как Вяльбе деятели спорт просрали,а теперь чушь несут
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Андрей-S-google
1700025424
Вяльбе - противная пухлая тётка. Спасибо, конечно, что ты там достигала когда то чего то, но как ты облизываешь властей надо поучится. Иди тренируй лучше, снег выпал, публичность не твоё.
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bashnat013
1700043010
Почему эту овцу в тюрьму не посадят ,люди всю жизнь посветили спорту а что сделала Вяльбе на своем посту,где теперь участвуют Российские спортсмены,???
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Exnaton
1700043581
Я согласен с Еленой...
Ответить
Пошло все в жопу
1700048731
Надо ехать! Василий прав!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1700091070
А почему он козел? А приезжающие в Россию иностранцы тоже козлы, ведь они уезжают со своей страны?))).
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