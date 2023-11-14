Вяльбе – о В. Березуцком: «Козел он, что могу сказать»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко отреагировала на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.

Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют.

А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала Вяльбе.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?