Предварительные составы сборных Медиалиги и ФНЛ

Стали известны предварительные составы сборной Медиалиги и сборной ФНЛ на очный матч.

Игра пройдет 1 декабря (20:00 мск) в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и будет состояться из двух таймов по 30 минут чистого времени.

Сборная Медиалиги: Иван Зириков, Александр Шепляков, Алексей Клюкин, Федор Маслов, Александр Будаков, Сергей Харламов, Дмитрий Кузькин, Николай Дасаев, Арсен Акопов, Илья Давыдов, Ораз Атаев, Руслан Имаев, Евгений Плешко, Арсений Левшук, Мушвиг Рзаев, Эльхан Салахов, Георгий Батяев, Алекс Нани, Никита Польщиков, Игорь Струнин, Гамид Шахбанов, Дмитрий Тарасов, Данила Акименко, Кирилл Бирюков, Михаил Прокопьев, Василий Маврин, Дармей Делима, Андрей Горбанец, Володя XXL, Илья Гилязутдинов, Сергей Кутузов, Константин Корж, Роман Павлюченко, Ренат Васиченко, Роман Пухов, Илья Мазуров, Павел Деобальд и Майк Крапивников.

Тренеры: Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

Сборная ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, Борис Фартуна.

Тренер: Евгений Калешин («Акрон»).