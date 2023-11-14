Уткин восхитился работой Симеоне в «Атлетико»: «Такая крутая цифра не укладывается в голове»

Бывший комментатор Василий Уткин обратил внимание на статистический факт, связанный с работой Диего Симеоне в «Атлетико».

«Какая крутая цифра. Не укладывается в голове. Даже если «Атлетико» под руководством Симеоне проиграет 85 ближайших матчей, он все равно останется лучшим в истории клуба тренером по проценту побед.

Хоть и в Сегунде Б, куда в этом немыслимом случае «Атлетико» непременно вылетит. Монстр», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

53-летний Симеоне в «Атлетико» с декабря 2011 года.

Под его руководством команда выиграла 8 трофеев, в том числе 2 чемпионства и 2 кубка Лиги Европы.

На прошлой неделе клуб продлил контракт с аргентинским тренером до лета 2027-го.

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