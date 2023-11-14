Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Увольнение Кержакова, потери сборной России, инсайд по новому тренеру «Спартака» и другие новости

    Увольнение Кержакова, потери сборной России, инсайд по новому тренеру «Спартака» и другие новости

    Федун оценил выступления «Спартака» в первом круге РПЛ и высказался о будущем Джикии в клубе

    «Наполи» определился с новым главным тренером – Конте от назначения отказался

    Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta

    Тухель рассказал, на что готов ради перехода Мбаппе в «Баварию»

    Левандовски вышел из себя из-за действий 16-летнего игрока «Барсы»

    Пять игроков не помогут сборной России из-за травм

    Стала известна сумма отступных в контракте Хаби Алонсо с «Байером»

    Агент Гурцкая дал инсайд по новому тренеру «Спартака»

    Василий Березуцкий переехал в европейскую страну и призвал российских спортсменов эмигрировать

    Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2023 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+