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    Федун оценил выступления «Спартака» в первом круге РПЛ

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги выступлений команды в первом круге чемпионата России.

    «Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал Федун.

    • После 15 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 24 очками.
    • Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 32 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2023 09:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 15:12

      Вложения вложениями но вот большого усиления эти приобретения не сделали. Что касается Краснодара то тут Федун не прав, команда сделала качественный шаг в организации обороны, стала победителем первого круга.
      Но для Спартака еще не все потеряно, потенциал у команды есть.

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 12:10

      Место вполне обоснованное - за первое, а как показал первый круг с таким составом и за второе нам бороться не реально, а вот за третье надо и у нас отставание 1 очко, а для 15 туров - это ничто !!! Тем более, что стабильность никто из конкурентов не показывает ...

      2
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      Рейтинг: +19186

      DVOK68 13 ноября, 11:32

      Ну да.При Федуне подавляющее большинство и первых кругов и обоих кругов были неудачными,при не меньших вложениях акционеров клуба и лично Федуна.Наверное позабыл...бывает такое.
      А Краснодар сильнее Спартака в одном-в игре в футбол.

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 11:26

      Нормальное выступление сви ней. Делят седьмое место. А какое место должен занимать середняк меняющий 6 место на 10 и обратно ежегодно? Лузеры епт! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1538

      Дубина > ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 11:29

      гав гав гав))) Одно и тоже! Степан меняй текст.Здоров.

      2
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 13 ноября, 11:25

      Не можешь сказать, что Краснодар в чём-то сильнее красно-белых?... Не говори, засмеют и заплюют.

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