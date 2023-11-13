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Федун оценил выступления «Спартака» в первом круге РПЛ

13 ноября 2023, 09:58
5

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги выступлений команды в первом круге чемпионата России.

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал Федун.

  • После 15 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 24 очками.
  • Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 32 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1699863912
Не можешь сказать, что Краснодар в чём-то сильнее красно-белых?... Не говори, засмеют и заплюют.
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DVOK68
1699864331
Ну да.При Федуне подавляющее большинство и первых кругов и обоих кругов были неудачными,при не меньших вложениях акционеров клуба и лично Федуна.Наверное позабыл...бывает такое. А Краснодар сильнее Спартака в одном-в игре в футбол.
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VVM1964
1699866622
Место вполне обоснованное - за первое, а как показал первый круг с таким составом и за второе нам бороться не реально, а вот за третье надо и у нас отставание 1 очко, а для 15 туров - это ничто !!! Тем более, что стабильность никто из конкурентов не показывает ...
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zigbert
1699877535
Вложения вложениями но вот большого усиления эти приобретения не сделали. Что касается Краснодара то тут Федун не прав, команда сделала качественный шаг в организации обороны, стала победителем первого круга. Но для Спартака еще не все потеряно, потенциал у команды есть.
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