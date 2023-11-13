Федун оценил выступления «Спартака» в первом круге РПЛ

Вложения вложениями но вот большого усиления эти приобретения не сделали. Что касается Краснодара то тут Федун не прав, команда сделала качественный шаг в организации обороны, стала победителем первого круга.
Но для Спартака еще не все потеряно, потенциал у команды есть.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги выступлений команды в первом круге чемпионата России.
«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал Федун.
- После 15 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 24 очками.
- Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 32 очка.