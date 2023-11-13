Федун оценил выступления «Спартака» в первом круге РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги выступлений команды в первом круге чемпионата России.

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал Федун.