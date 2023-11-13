Левандовски вышел из себя из-за действий 16-летнего игрока «Барсы»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски был недоволен действиями Ламина Ямаля в ходе воскресной игры с «Алавесом» (2:1).

На 72-й минуте 16-летний вингер пробил по воротам соперника, хотя мог отдать потенциально голевой пас польскому одноклубнику, стоявшему на дальней штанге.

Левандовски вышел из себя и накричал на Ямаля. Ламин подошел к Роберту, чтобы хлопнуть партнера по руке, но тот демонстративно отказался от примирительного жеста.

В итоге футболисты помирились, когда «Барса» вышла вперед. Сам Левандовски после реализованного пенальти на 78-й минуте подозвал Ямаля к себе. Они вместе пошли к центру поля, что-то обсуждая в спокойной манере.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?