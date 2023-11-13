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    • Левандовски вышел из себя из-за действий 16-летнего игрока «Барсы»

    Левандовски вышел из себя из-за действий 16-летнего игрока «Барсы»

    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски был недоволен действиями Ламина Ямаля в ходе воскресной игры с «Алавесом» (2:1).

    На 72-й минуте 16-летний вингер пробил по воротам соперника, хотя мог отдать потенциально голевой пас польскому одноклубнику, стоявшему на дальней штанге.

    Левандовски вышел из себя и накричал на Ямаля. Ламин подошел к Роберту, чтобы хлопнуть партнера по руке, но тот демонстративно отказался от примирительного жеста.

    В итоге футболисты помирились, когда «Барса» вышла вперед. Сам Левандовски после реализованного пенальти на 78-й минуте подозвал Ямаля к себе. Они вместе пошли к центру поля, что-то обсуждая в спокойной манере.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Mundo Deportivo

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    13.11.2023 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +978

      sined1951 13 ноября, 20:15

      Правильно Роберт поступает. Учить молодых надо, чтобы лучше читали игру и продуктивнее работали на команду. Нашего Пиняева из Локо тоже нужно игре учить, слишком примитивно стал играть.

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      Рейтинг: +7890

      mihail200606 13 ноября, 19:46

      Ой ну лева прям строгий стал...

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