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    • Стала известна сумма отступных в контракте Хаби Алонсо с «Байером»

    Стала известна сумма отступных в контракте Хаби Алонсо с «Байером»

    Соглашение Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для «Реала».

    Речь идет о сумме от 15 до 18 миллионов евро. Тренер настоял на включении этой опции в новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

    • Алонсо, будучи футболистом, выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.
    • Он может сменить Карло Анчелотти, который летом 2024 года, вероятно, уйдет в сборную Бразилии.
    • «Байер» выиграл все матчи сезона, кроме встречи с «Баварией», которая завершилась ничьей.

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    Источник: Spox

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    13.11.2023 20:00
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