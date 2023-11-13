Стала известна сумма отступных в контракте Хаби Алонсо с «Байером»

Соглашение Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для «Реала».

Речь идет о сумме от 15 до 18 миллионов евро. Тренер настоял на включении этой опции в новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Алонсо, будучи футболистом, выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.

Он может сменить Карло Анчелотти, который летом 2024 года, вероятно, уйдет в сборную Бразилии.

«Байер» выиграл все матчи сезона, кроме встречи с «Баварией», которая завершилась ничьей.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?