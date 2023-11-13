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    Агент Гурцкая дал инсайд по новому тренеру «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какого тренера будет искать «Спартак» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

    – Станислава Саламовича [Черчесова] точно не будет в «Спартаке». На 99,9%.

    – Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».

    – Сейчас он не рассматривается, даже близко.

    – А кто рассматривается?

    – Иностранец.

    – То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?

    – Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

    Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.

    Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.11.2023 21:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 14:56

      Послушав такого агента складывается впечатление что он врет на 99,99%.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      СпартакВВ 14 ноября, 14:20

      Ну и рожа, одно слово агент!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19595

      paracetamol 14 ноября, 09:41

      А вы, друзья, как ни садитесь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 14 ноября, 02:12

      Усы надежды ждут )

      0
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 13 ноября, 23:29

      Теперь понятно, почему на ветках Спартака полно неадекватов от футбола. Только недалекие людишки с северной окраины, имея ограниченный интеллект, способны "высокопарными и изощренными словосочетаниями" оценить, такое тонкое и глубокомысленное высказывание агента Гурцкая и ряда других "экспертов" от футбола, о текущих делах в Спартаке.))

      4
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 22:23

      Элтона Джона, он точно не испорти каши в срамтаке, илеально подходит.
      :))))

      2
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      Рейтинг: +37

      СпартакВВ > Питерский князь 14 ноября, 14:22

      Ты скорее быдло, чем князь!

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 21:55

      Да вы задрали уже совсем - дайте уже до зимы то доиграть спокойно СУКИ !!! (((

      6
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > VVM1964 13 ноября, 22:29

      Вот и я говорю, оставить и ещё дать пару сезонов тренеровать.
      :)))
      Пускай учится.

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