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Агент Гурцкая дал инсайд по новому тренеру «Спартака»

13 ноября 2023, 21:39
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какого тренера будет искать «Спартак» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

– Станислава Саламовича [Черчесова] точно не будет в «Спартаке». На 99,9%.

– Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».

– Сейчас он не рассматривается, даже близко.

– А кто рассматривается?

– Иностранец.

– То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?

– Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.

Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво.

  • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (7)
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VVM1964
1699901750
Да вы задрали уже совсем - дайте уже до зимы то доиграть спокойно СУКИ !!! (((
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ivany4
1699907361
Теперь понятно, почему на ветках Спартака полно неадекватов от футбола. Только недалекие людишки с северной окраины, имея ограниченный интеллект, способны "высокопарными и изощренными словосочетаниями" оценить, такое тонкое и глубокомысленное высказывание агента Гурцкая и ряда других "экспертов" от футбола, о текущих делах в Спартаке.))
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1699917145
Усы надежды ждут )
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paracetamol
1699944110
А вы, друзья, как ни садитесь...
Ответить
СпартакВВ
1699960855
Ну и рожа, одно слово агент!
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zigbert
1699962975
Послушав такого агента складывается впечатление что он врет на 99,99%.
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