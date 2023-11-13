Агент Гурцкая дал инсайд по новому тренеру «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какого тренера будет искать «Спартак» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

– Станислава Саламовича [Черчесова] точно не будет в «Спартаке». На 99,9%.

– Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке».

– Сейчас он не рассматривается, даже близко.

– А кто рассматривается?

– Иностранец.

– То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер?

– Да, скорее всего. Команда хочет все систематизировать, вести все как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать.

Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво.

«Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?