Федун высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

" Вы же знаете, что я давно.."
Говно не имеет срока давности.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем в команде ее капитана – защитника Георгия Джикии.
«Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», – сказал Федун.
- 29-летний Джикия в нынешнем сезоне сыграл в 6 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России.
- На данный момент игрок восстанавливается после ушиба бедра.
- «Спартак» занимает шестое место после первого круга РПЛ с 24 очками в активе.
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