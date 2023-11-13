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    Федун высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем в команде ее капитана – защитника Георгия Джикии.

    «Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», – сказал Федун.

    • 29-летний Джикия в нынешнем сезоне сыграл в 6 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России.
    • На данный момент игрок восстанавливается после ушиба бедра.
    • «Спартак» занимает шестое место после первого круга РПЛ с 24 очками в активе.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2023 11:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 13:11

      " Вы же знаете, что я давно.."
      Говно не имеет срока давности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 13 ноября, 12:45

      Пусть отлечится и докажет... всем покажет... неверущих накажет...или как Абаскаль скажет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 ноября, 15:01

      Вмажет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 12:05

      Лично я очень рад, что среди ЦЗ у нас появилась конкуренция !

      1
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