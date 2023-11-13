Пять игроков не помогут сборной России из-за травм

РФС подтвердил кадровые потери в составе сборной России.
Из-за травм ноябрьский сбор национальной команды пропустят пять футболистов:
- Руслан Литвинов («Спартак»);
- Антон Зиньковский («Спартак»);
- Даниил Уткин («Ростов»);
- Андрей Лунев («Карабах»);
- Дмитрий Баринов («Локомотив»).
«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб.
Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
- Сбор начался 13 ноября в Новогорске.
- Матч с Кубой состоится ровно через неделю в Волгограде.
Источник: сайт РФС