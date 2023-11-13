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    Пять игроков не помогут сборной России из-за травм

    РФС подтвердил кадровые потери в составе сборной России.

    Из-за травм ноябрьский сбор национальной команды пропустят пять футболистов:

    «Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб.

    Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

    • Сбор начался 13 ноября в Новогорске.
    • Матч с Кубой состоится ровно через неделю в Волгограде.

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    Источник: сайт РФС

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    13.11.2023 18:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 19:28

      Всё пропало шеф))

      3
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > WILDLING_HRUNDEL 14 ноября, 11:41

      Действительно, без них мы Кубу не одолеем. Вот беда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      Freyd 13 ноября, 19:26

      Хорошая новость.А будет лучше вообще не терять время на сборную,а продолжить чемпионат,а то так и вижу игры на снегу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3788

      Черкизовский Кот 13 ноября, 19:13

      Как же без Лунёва то справимся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 13 ноября, 19:10

      А Головин не захворал???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 18:43

      Даже рад , что наших там нет, пусть отдыхают и посещают командные завтраки.
      Куба ? Интересно , а есть в РФС хоть какой-нибудь сдерживающий фактор по выбору соперника.
      В Азии явно не добрали. Индия , Вьетнам , КНДР , Китай , там очередь уже выстроилась.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > Алексей З 13 ноября, 19:09

      Здравствуйте... Мне бы на Кубу... Хорошо. Вообще то у нас много вариантов но на Кубу в этом месяце скидки и еще там солнечно и тепло... Там всегда солнечно...(Антикиллер)

      1
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      Рейтинг: +976

      The only one > Алексей З 14 ноября, 09:51

      Ваши- это кто? Диванные знатоки?

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > The only one 14 ноября, 09:56

      Наши , это не ваши.

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      Рейтинг: +976

      The only one > Алексей З 14 ноября, 10:55

      а кто наши, а кто ваши?

      0
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      Рейтинг: +1208

      O-kolesov 13 ноября, 18:37

      Даниила Уткина можно заменить Василием.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      BVG4 > O-kolesov 13 ноября, 20:21

      При условии, что при штрафных за стенкой ложиться не будет!

      2
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