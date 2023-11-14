Слуцкий назвал два топ-клуба АПЛ, в которых не затерялся бы Головин

Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин сейчас готов заиграть в лучших командах Англии.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале».

При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», – заявил Слуцкий.

В этом сезоне Головин забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Его номинировали на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.

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