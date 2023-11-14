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    • Слуцкий назвал два топ-клуба АПЛ, в которых не затерялся бы Головин

    Слуцкий назвал два топ-клуба АПЛ, в которых не затерялся бы Головин

    Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин сейчас готов заиграть в лучших командах Англии.

    «Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале».

    При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», – заявил Слуцкий.

    • В этом сезоне Головин забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • Его номинировали на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.
    • Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 00:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 14 ноября, 20:50

      Слуцкий должен перестать употреблять запрещённые вещества!

      0
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      Рейтинг: +2082

      Таврида 14 ноября, 00:36

      Сам-то Слуцкий даже в Чемпионшипе затерялся.

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