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    • Мостовой ответил, сколько продержался бы Абаскаль в «Урале» или «Сочи»

    Мостовой ответил, сколько продержался бы Абаскаль в «Урале» или «Сочи»

    Александр Мостовой порассуждал о тренерском потенциале Гильермо Абаскаля, который с лета 2022 года возглавляет «Спартак».

    – Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

    – Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться. Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто.

    Уже до смешного доходит. Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов.

    Если бы Абаскаля отправить в какой-нибудь «Урал» или «Сочи», он бы там максимум месяца три продержался бы.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

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    Источник: «Евро-футбол»

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    13.11.2023 23:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 15:14

      Докопался до Абаскаля. Он явно видит себя на его месте.

      0
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 14 ноября, 09:52

      Спердяк всегда выбирает лучшее!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 14 ноября, 07:53

      Да, Абаскаль Сочи в восьмерке бы удержал. Жаль, что не там!

      0
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      Рейтинг: +6020

      neim 14 ноября, 07:45

      Интересно, а сколько бы Мостовой продержался в Урале или Сочи ?
      Быстрее бы уже эти курсы закончились, так и хочется посмотреть на царя-тренера. Наверное всех порвёт ))).

      2
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > neim 14 ноября, 07:50

      Чтобы сколько-нибудь продержаться где-то, надо туда попасть.
      А не берут!

      0
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр > neim 14 ноября, 08:01

      На удалёнке пристроится тренировать.

      2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 06:56

      Никто рыжего физрука не держал бы. Давно выкинули бы ссаными тряпками. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 00:27

      Клоун , в Урале 9 туров без побед и ничего, в Гончаренко верят.
      Интересно , а он играл всю жизнь в футбол ?

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 13 ноября, 23:44

      В этих командах клоуны не нужны! Вот тушинский цирк,вот там им и место

      0
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      Рейтинг: +6739

      fakeid 13 ноября, 23:44

      чё он всё никак не отстанет от рыжего?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > fakeid 13 ноября, 23:54

      Такая же *** как ты - ты же тоже от Спартака никак не отлипнешь ! ((( Вот тебе сверху еще и "компаньон" нашелся !!! (((

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