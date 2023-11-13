Мостовой ответил, сколько продержался бы Абаскаль в «Урале» или «Сочи»

Александр Мостовой порассуждал о тренерском потенциале Гильермо Абаскаля, который с лета 2022 года возглавляет «Спартак».

– Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

– Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться. Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто.

Уже до смешного доходит. Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов.

Если бы Абаскаля отправить в какой-нибудь «Урал» или «Сочи», он бы там максимум месяца три продержался бы.