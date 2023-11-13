Промес прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что его команда должна была раньше решить исход матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1), забив три или четыре мяча.

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Промес отметился голом и результативной передачей. Он был признан лучшим игроком матча.

«Мне кажется, что самым сложным получился второй тайм, а именно последние 15 минут после пенальти. Мы немного прижались к воротам. Нам нужно было закрывать эту игру раньше, забивать три или четыре мяча. Здорово, что мы удержали победу. Это были два разных тайма, но итог такой, какой есть. Моя позиция на поле? У меня есть свобода действий в атаке, я использую свои сильные стороны, мне это нравится», – сказал Промес.