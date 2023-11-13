Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Промес прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что его команда должна была раньше решить исход матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1), забив три или четыре мяча.

    Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Промес отметился голом и результативной передачей. Он был признан лучшим игроком матча.

    «Мне кажется, что самым сложным получился второй тайм, а именно последние 15 минут после пенальти. Мы немного прижались к воротам. Нам нужно было закрывать эту игру раньше, забивать три или четыре мяча. Здорово, что мы удержали победу. Это были два разных тайма, но итог такой, какой есть. Моя позиция на поле? У меня есть свобода действий в атаке, я использую свои сильные стороны, мне это нравится», – сказал Промес.

    • Промес в этом матче отметился голом и результативной передачей.
    • «Спартак» находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
    • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

    Новости по теме
    РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей 11
    Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A 5
    Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина 18
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 14:46

      Что там буровит этот уголовник губошлёп? Писи была дана команда на 2 пропущенных гола, он её выполнил. Позор, а не победа. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 17:40

      Ты это Карпину напиши. Много нового о себе узнаешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 13 ноября, 13:28

      разве это победа!? вам её на блюдечке вратаришка Песьяков преподнёс возомнил себя Нойером блин... чудак парень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 13 ноября, 12:46

      Выиграли... вытерпели... но без нрвов было бы лучше

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 ноября, 15:03

      Великолепная победа и вратарь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 12:06

      Да уж....

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+