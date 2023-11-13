Абаскаля уличили в ограниченном футбольном кругозоре

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил удивление, что Валерий Карпин тренирует и «Ростов», и сборную России.

«Я никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную», – сказал испанец после матча с ростовчанами (2:1).

На это отреагировал бразильский журналист Фабио Алейшо. Он напомнил, что сейчас сборную Бразилии тренирует Фернандо Диниз, который также работает во «Флуминенсе» (с ним выиграл Кубок Либертадорес в этом году).

«Абаскаль не знает бразильскую сборную. Он очень плохо следит за мировым футболом», – написал про Гильермо Алейшо.