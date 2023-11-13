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    Абаскаля уличили в ограниченном футбольном кругозоре

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил удивление, что Валерий Карпин тренирует и «Ростов», и сборную России.

    «Я никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную», – сказал испанец после матча с ростовчанами (2:1).

    На это отреагировал бразильский журналист Фабио Алейшо. Он напомнил, что сейчас сборную Бразилии тренирует Фернандо Диниз, который также работает во «Флуминенсе» (с ним выиграл Кубок Либертадорес в этом году).

    «Абаскаль не знает бразильскую сборную. Он очень плохо следит за мировым футболом», – написал про Гильермо Алейшо.

    • У Абаскаля контракт со «Спартаком» до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2023 00:22
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 15:30

      Вообще бразильцы ищут нового тренера а Диниз просто временщик.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 11:30

      Какой может быть кругозор у физрука? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 09:58

      Ну и как выступает сб. Бразилии ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > Алексей З 13 ноября, 11:53

      Совершенно верный вопрос. Никто не хочет туда идти без подстраховки. По мне, так Бразилия в впала глубоко в кризис.

      1
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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 13 ноября, 08:26

      Троллит , он этого Карпина.

      0
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:26

      Ему некогда,под кайфом всегда

      1
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 07:12

      Абаскаль : - "Сейчас я соберу узкий круг ограниченных лиц, разберусь как следует и накажу кого попало, и не посмотрю: офицер это или майор какой-нибудь".

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