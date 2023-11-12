Реакция президента «Урала» на слухи об увольнении Гончаренко

Нет Ваня ты не прав, всегда спрос с тренера, а уж потом кто повыше, так что надо расставить все точки да I .
Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.
«Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху – вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем», – сказал Иванов.
- Сообщалось, что сменить Гончаренко может Александр Тарханов.
- У «Урала» 0 побед в последних 10 матчах РПЛ.
- Команда идет в таблице 12-й.
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