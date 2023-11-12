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    • Реакция президента «Урала» на слухи об увольнении Гончаренко

    Реакция президента «Урала» на слухи об увольнении Гончаренко

    Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.

    «Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху – вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем», – сказал Иванов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2023 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 12 ноября, 18:35

      Нет Ваня ты не прав, всегда спрос с тренера, а уж потом кто повыше, так что надо расставить все точки да I .

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      Рейтинг: +12

      Боцман--google 12 ноября, 16:43

      Зуб ставишь?

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 12 ноября, 16:18

      Ну ну) ловим на словах

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