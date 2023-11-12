Реакция президента «Урала» на слухи об увольнении Гончаренко

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.

«Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху – вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем», – сказал Иванов.

Сообщалось, что сменить Гончаренко может Александр Тарханов.

У «Урала» 0 побед в последних 10 матчах РПЛ.

Команда идет в таблице 12-й.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?