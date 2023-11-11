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    69-летний тренер может сменить Гончаренко в «Урале»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о возможной отставке главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

    • Белорус в команде год.
    • «Урал» занимает 12-е место.

    «У «Урала» семь поражений и три ничьих в последних десяти турах. То есть всего три набранных очка из 30 возможных. Катастрофа. После такого тренеры обычно уходят.

    Стоило обыграть «Спартак», стоило Зареме Салиховой предложить Гончаренко на замену Гильермо Абаскалю, ну и…

    В разного рода слухах фамилия Александра Тарханова звучит все чаще. Еще недавно поверить в это было невозможно, а сейчас верится. Опять же – фактор Сергея Ташуева.

    «Урал» с «Крыльями» не играл – мучился. Даже гол гостей это не логика, а навал. На фоне самарцев качество игры «Урала» совсем грустное. И срыв Юрия Газинского тоже ведь не случаен.

    Надо уходить, Виктор Михайлович», – считает Казаков.

    • 69-летний Тарханов не работал тренером с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».
    • Он тренировал «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах.
    • Тарханов выводил команду в финал Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    11.11.2023 22:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6208

      Павелий 15 ноября, 00:54

      Вот и созврел мой пост теперь уже про Гончаренко и его команду. Я много раз писал, что нельзя бахвалиться своим успехам, построенным на неудачах Спартака. Вот выиграли бы в чистой хорошей борьбе с красивыми мячами - не вопросы, красавцы. А тут Спартак сам себе всё привёз.

      Урал потом ещё в лиге следующий матч 1:0 выиграл, а далее - красота. Футбольный Бог не прощает такое отношение соперников к Спартаку.

      Так что желаю Уралу и лично г-ну Иванову вылететь!

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      Рейтинг: +11

      Семëн 12 ноября, 13:41

      Тарханов - это хорошо

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      Рейтинг: +16

      Сергей-Куприянов-vkontakt 12 ноября, 10:19

      Такой замечательный старт и такой негативный итог к первому кругу... Видно какой то конфликт в клубе, не могли же игроки разучиться играть в один момент...

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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 12 ноября, 07:00

      Тарханов? К Палычу на скамейку... Молодых и дерзких... А они есть у нас?

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      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 12 ноября, 00:22

      первый - пошёл картоху копать!) Федотову приготовиться)))

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      Рейтинг: +4791

      Snek > ScarlettOgusania 12 ноября, 15:29

      А Федотова вряд ли погонят. С таким составом, спрос такой же.

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