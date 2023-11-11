69-летний тренер может сменить Гончаренко в «Урале»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о возможной отставке главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Белорус в команде год.

«Урал» занимает 12-е место.

«У «Урала» семь поражений и три ничьих в последних десяти турах. То есть всего три набранных очка из 30 возможных. Катастрофа. После такого тренеры обычно уходят.

Стоило обыграть «Спартак», стоило Зареме Салиховой предложить Гончаренко на замену Гильермо Абаскалю, ну и…

В разного рода слухах фамилия Александра Тарханова звучит все чаще. Еще недавно поверить в это было невозможно, а сейчас верится. Опять же – фактор Сергея Ташуева.

«Урал» с «Крыльями» не играл – мучился. Даже гол гостей это не логика, а навал. На фоне самарцев качество игры «Урала» совсем грустное. И срыв Юрия Газинского тоже ведь не случаен.

Надо уходить, Виктор Михайлович», – считает Казаков.

69-летний Тарханов не работал тренером с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».

Он тренировал «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах.

Тарханов выводил команду в финал Кубка России.

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