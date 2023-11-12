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    • Ривалдо и сестру Неймара заподозрили в финансировании мятежа в Бразилии

    Ривалдо и сестру Неймара заподозрили в финансировании мятежа в Бразилии

    Экс-игрок Бразилии Ривалдо и сестра Неймара Рафаэлла Бекран могут быть причастны к финансированию народного мятежа.

    • В январе в Бразилии случился мятеж сторонников Жаира Болсонару – бывшего президента страны, проигравшего выборы. Протестующие хотели захватить резиденцию нового президента Лулы ла Силвы.
    • К подавлению беспорядков была привлечены армия.

    Бекран и Ривалдо якобы переводили деньги музыканту Соломону Виейре, который собирал средства на нужды протестующих. Федеральная полиция расследует транзакции.

    Ривалдо пожертвовал Виейре 10,2 тысяч долларов, сестра Неймара – 612 долларов. Транзакции состоялись как раз незадолго до мятежа. В общей сложности музыкант Виейра собрал более 400 тысяч долларов.

    • Неймар участвовал в предвыборной кампании проигравшего Болсонару.

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    Источник: CNN Brasil

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    12.11.2023 14:30
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