Ривалдо и сестру Неймара заподозрили в финансировании мятежа в Бразилии

Экс-игрок Бразилии Ривалдо и сестра Неймара Рафаэлла Бекран могут быть причастны к финансированию народного мятежа.

В январе в Бразилии случился мятеж сторонников Жаира Болсонару – бывшего президента страны, проигравшего выборы. Протестующие хотели захватить резиденцию нового президента Лулы ла Силвы.

К подавлению беспорядков была привлечены армия.

Бекран и Ривалдо якобы переводили деньги музыканту Соломону Виейре, который собирал средства на нужды протестующих. Федеральная полиция расследует транзакции.

Ривалдо пожертвовал Виейре 10,2 тысяч долларов, сестра Неймара – 612 долларов. Транзакции состоялись как раз незадолго до мятежа. В общей сложности музыкант Виейра собрал более 400 тысяч долларов.

Неймар участвовал в предвыборной кампании проигравшего Болсонару.

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