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    • «Интер» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Интер» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фрозиноне», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Де Врей, Биссек, Бастони, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Фрозиноне»: Турати, Маркицца, Околи, Романьоли, Лирола, Суле, Маццителли, Барренечеа, Чуни, Карвальо, Ибрагимович.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Фрозиноне»

    Интер-Фрозиноне смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 12:09
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