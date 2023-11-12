Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фрозиноне», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Де Врей, Биссек, Бастони, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Фрозиноне»: Турати, Маркицца, Околи, Романьоли, Лирола, Суле, Маццителли, Барренечеа, Чуни, Карвальо, Ибрагимович.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Фрозиноне»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»