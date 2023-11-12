Тарханов прокомментировал слухи о возвращении в «Урал»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о возвращении в Екатеринбург.

– Появилась информация, что вы можете сменить Виктора Гончаренко. Готовы, если поступит предложение?

– Нет, я такого нигде не читал.

– Получается, что пишут неправду?

– Ко мне никто не обращался, поэтому это неправда.

69-летний Тарханов не работал тренером с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».

Он тренировал «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах.

Тарханов выводил команду в финал Кубка России.

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