Тарханов прокомментировал слухи о возвращении в «Урал»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о возвращении в Екатеринбург.
– Появилась информация, что вы можете сменить Виктора Гончаренко. Готовы, если поступит предложение?
– Нет, я такого нигде не читал.
– Получается, что пишут неправду?
– Ко мне никто не обращался, поэтому это неправда.
- 69-летний Тарханов не работал тренером с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».
- Он тренировал «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах.
- Тарханов выводил команду в финал Кубка России.
Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев
Тур РПЛ в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽!
Источник: «Спорт день за днем»