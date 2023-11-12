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    Тарханов прокомментировал слухи о возвращении в «Урал»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на слухи о возвращении в Екатеринбург.

    – Появилась информация, что вы можете сменить Виктора Гончаренко. Готовы, если поступит предложение?

    – Нет, я такого нигде не читал.

    – Получается, что пишут неправду?

    – Ко мне никто не обращался, поэтому это неправда.

    • 69-летний Тарханов не работал тренером с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».
    • Он тренировал «Урал» в 2013-2015 и 2016-2018 годах.
    • Тарханов выводил команду в финал Кубка России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.11.2023 09:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 10:38

      Ещё одно доказательство ВРАНЬЯ журналистов.
      Вот поэтом уже клубами вам отказывают в интервью.

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