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    • Обращение «Краснодара» к болельщикам после ничьей с «Зенитом»

    Обращение «Краснодара» к болельщикам после ничьей с «Зенитом»

    Пресс-служба «Краснодара» обратилась к болельщикам после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    • Краснодарцы забили первыми.
    • Команда Владимира Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
    • Впереди пауза на матчи сборных.

    «Мы вас слышали. И гордимся вами. Спасибо за поддержку, «быки», – написали краснодарцы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 12 ноября, 06:57

      Счёт на табло, штанги в турнирной таблице не учитываются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 23:51

      Кордоба краснодарец)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 12 ноября, 00:12

      вонь ты сегодня с кончика слез

      0
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