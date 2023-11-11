Обращение «Краснодара» к болельщикам после ничьей с «Зенитом»

Пресс-служба «Краснодара» обратилась к болельщикам после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- Краснодарцы забили первыми.
- Команда Владимира Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
- Впереди пауза на матчи сборных.
«Мы вас слышали. И гордимся вами. Спасибо за поддержку, «быки», – написали краснодарцы.
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Источник: «Бомбардир»