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    • Харин из «Ахмата» одним словом охарактеризовал результат команды в 1-м круге

    Харин из «Ахмата» одним словом охарактеризовал результат команды в 1-м круге

    Футболист «Ахмата» Евгений Харин подвел итог первого круга.

    • Команда рискует закончить круг на последнем месте.
    • В 15-м туре грозненцы уступили «Локомотиву» (1:2).
    • В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» финишировал 5-м.

    «Результатам первого круга? Провальный, так скажем. В дальнейшем, надеюсь, что исправим ситуацию. Будем работать над этим.

    Разговор с Ромащенко? Сейчас тяжело подбирать какие-то слова, тренер пытается их находить. Мы должны стараться и помогать ему своей работой, побеждать в следующих.

    Как выходить из этой ситуации? Только работать еще больше, чем работали. Так сложилось. Тяжело на что-то пенять.

    Есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит? Не хочется говорить громких слов, но мы оставим все свои силы в следующих играх, чтобы исправить ситуацию», – сказал Харин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 19:16
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