Харин из «Ахмата» одним словом охарактеризовал результат команды в 1-м круге

Футболист «Ахмата» Евгений Харин подвел итог первого круга.

Команда рискует закончить круг на последнем месте.

В 15-м туре грозненцы уступили «Локомотиву» (1:2).

В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» финишировал 5-м.

«Результатам первого круга? Провальный, так скажем. В дальнейшем, надеюсь, что исправим ситуацию. Будем работать над этим.

Разговор с Ромащенко? Сейчас тяжело подбирать какие-то слова, тренер пытается их находить. Мы должны стараться и помогать ему своей работой, побеждать в следующих.

Как выходить из этой ситуации? Только работать еще больше, чем работали. Так сложилось. Тяжело на что-то пенять.

Есть уверенность, что «Ахмат» не вылетит? Не хочется говорить громких слов, но мы оставим все свои силы в следующих играх, чтобы исправить ситуацию», – сказал Харин.