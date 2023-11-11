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    • Червиченко рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы не проиграть «Зениту»

    Червиченко рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы не проиграть «Зениту»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ.

    По его мнению, гости могут взять очки в Санкт-Петербурге, если не испугаются действующего чемпиона.

    «Мне кажется, что «Зенит» не обыграет «Краснодар», если всe будет объективно на поле. «Краснодар» очень хороший. Он лишился своего главного минуса – боязни лидеров.

    «Краснодар» почувствовал силу. Не думаю, что у «Зенита» есть преимущество по составу. Да, конечно, есть бразильцы, которые изначально выглядят интереснее и звучат более солидно. Но сейчас они не в лучшей форме и состоянии.

    У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются. Не проиграть они точно могут», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2805

      serglider 11 ноября, 15:03

      Будем посмотреть! Что-то я сомневаюсь, что Краснодар на поле Зени сможет одержать победу. Плюсы и минусы есть у обоих команд. но у Зени будет поддержка болел, которые будут гнать зенитовцев в атаку. Не удивлюсь, если Краснодар будет играть вторым номером, от обороны. Тут еще будет играть большую роль кто забьет первым.

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 15:02

      Всё будет зависеть от Зенита. Если заиграют в полную силу, то шансов у быков не будет никаких. Вот и посмотрим как Семак настроит команду на этот матч. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 14:49

      Игра покажет

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