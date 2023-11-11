Червиченко рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы не проиграть «Зениту»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ.
По его мнению, гости могут взять очки в Санкт-Петербурге, если не испугаются действующего чемпиона.
«Мне кажется, что «Зенит» не обыграет «Краснодар», если всe будет объективно на поле. «Краснодар» очень хороший. Он лишился своего главного минуса – боязни лидеров.
«Краснодар» почувствовал силу. Не думаю, что у «Зенита» есть преимущество по составу. Да, конечно, есть бразильцы, которые изначально выглядят интереснее и звучат более солидно. Но сейчас они не в лучшей форме и состоянии.
У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются. Не проиграть они точно могут», – сказал Червиченко.
- «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
- Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.
Источник: «Чемпионат»