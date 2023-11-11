Почеттино назвал ключевого игрока в проекте «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко отозвался о летнем новичке команды Коуле Палмере.

Атакующего полузащитника купили у «Манчестер Сити» за 47+5 миллионов евро.

Контракт с ним заключен по схеме «7+1».

В этом сезоне Палмер забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 10 матчах за «Челси».

«Мы очень довольны Палмером, доверяем ему сейчас и будем доверять в будущем.

Он умный парень, который очень быстро адаптировался. Ему нужно совершенствоваться, однако он уже показывает отличный уровень.

Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – сказал Почеттино.