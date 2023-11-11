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    Почеттино назвал ключевого игрока в проекте «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко отозвался о летнем новичке команды Коуле Палмере.

    • Атакующего полузащитника купили у «Манчестер Сити» за 47+5 миллионов евро.
    • Контракт с ним заключен по схеме «7+1».
    • В этом сезоне Палмер забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 10 матчах за «Челси».

    «Мы очень довольны Палмером, доверяем ему сейчас и будем доверять в будущем.

    Он умный парень, который очень быстро адаптировался. Ему нужно совершенствоваться, однако он уже показывает отличный уровень.

    Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – сказал Почеттино.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    11.11.2023 12:55
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