Почеттино назвал ключевого игрока в проекте «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко отозвался о летнем новичке команды Коуле Палмере.
- Атакующего полузащитника купили у «Манчестер Сити» за 47+5 миллионов евро.
- Контракт с ним заключен по схеме «7+1».
- В этом сезоне Палмер забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 10 матчах за «Челси».
«Мы очень довольны Палмером, доверяем ему сейчас и будем доверять в будущем.
Он умный парень, который очень быстро адаптировался. Ему нужно совершенствоваться, однако он уже показывает отличный уровень.
Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – сказал Почеттино.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо