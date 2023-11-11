Назван лучший игрок РПЛ в октябре

Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам октября.

В прошлом месяце полузащитник «Краснодара» забил два гола в трех матчах РПЛ.

У него два голоса от легенд РПЛ. В опросе болельщиков Сперцян стал вторым, уступив Милану Гайичу из ЦСКА.

У экспертов «Матч Премьер» мнения тоже разделились – по два голоса получили Егор Голенков и Иван Сергеев

«Поскольку во всех голосованиях победили разные кандидаты, по нашим правилам лучшим становится тот, кого выбрали легенды РПЛ. Поздравляем Эдуарда Сперцяна», – говорится в сообщении РПЛ.