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    Нигматуллин высказался о токсичности Дзюбы

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил характер нападающего команды Артема Дзюбы.

    – Сколько ещe Дзюба сможет выступать результативно на высоком уровне?

    – У всех разные возможности организма, но с возрастом он стал медленнее. Сейчас мы видим удачное сотрудничество «Локомотива» с Дзюбой. Артeм попал в среду, где он быстро стал авторитетом. Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в «Зените» и «Спартаке». Надеюсь, подобного не случится в «Локомотиве», а если наступит, то как можно позже, чтобы Дзюба продлил своe футбольное долголетие и подольше играл.

    – Он всe ещe готов тащить чемпионскую команду?

    – Нынешний «Локомотив» тяжело тащить к чемпионству. Тут даже Дзюба вряд ли поможет. Может быть, в следующем сезоне получится. Нужны исполнители в каждую линию, потому что сейчас очень молодая команда у «Локо». Развивать молодeжь – отличная стратегия, но для серьeзных задач нужны квалифицированные футболисты.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • В этом сезоне у Артема 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    10.11.2023 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7504

      sochi-2013 14 ноября, 16:25

      Заголовок некорректный!

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 19:49

      Дзюба в Зените в авторитете до сих пор,так что не ври татарин раз не знаешь! Клуб Зенит идёт другой дорогой и его списало руководство по возрасту,вот так..это Онопко в Спартаке до 50 играл

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