Нигматуллин высказался о токсичности Дзюбы

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил характер нападающего команды Артема Дзюбы.

– Сколько ещe Дзюба сможет выступать результативно на высоком уровне?

– У всех разные возможности организма, но с возрастом он стал медленнее. Сейчас мы видим удачное сотрудничество «Локомотива» с Дзюбой. Артeм попал в среду, где он быстро стал авторитетом. Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в «Зените» и «Спартаке». Надеюсь, подобного не случится в «Локомотиве», а если наступит, то как можно позже, чтобы Дзюба продлил своe футбольное долголетие и подольше играл.

– Он всe ещe готов тащить чемпионскую команду?

– Нынешний «Локомотив» тяжело тащить к чемпионству. Тут даже Дзюба вряд ли поможет. Может быть, в следующем сезоне получится. Нужны исполнители в каждую линию, потому что сейчас очень молодая команда у «Локо». Развивать молодeжь – отличная стратегия, но для серьeзных задач нужны квалифицированные футболисты.