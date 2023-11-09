Титов назвал лучшего футболиста, против которого играл

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы о лучших игроках, с которыми он выступал вместе и которым противостоял.

«Лучший футболист, против которого играл? Зидан.

Лучший, с кем играл? Да весь «Спартак» 90-х, наверное. Это лучшее, что могло быть в моей карьере. Поэтому одного не буду выделять», – сказал Титов.

Егор закончил профессиональную карьеру в марте 2010 года.

На клубном уровне он выступал за «Спартак», «Химки» и казахстанский «Локомотив».

За сборную России провел 41 матч и забил 7 голов.

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