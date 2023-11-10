Зидан назвал футболиста, с которым он хотел бы поиграть вместе

Лионель Месси и Зинедин Зидан поучаствовали в съемках видео для компании adidas.

Во время ролика они обменялись любезностями. Их диалог выглядел так:

Зидан: «Жаль, что мы не смогли поиграть вместе. Но вот момент для того, чтобы отдать тебе передачу».

Месси: «Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не поиграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком. Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать».

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