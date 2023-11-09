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    Назван кандидат на должность гендиректора «Локомотива»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов является кандидатом на аналогичную должность в «Локомотиве». В таком случае он сменит на данном посту Владимира Леонченко.

    Ранее сообщалось, что железнодорожники могут продлить трудовое соглашение с 51-летним Леонченко ввиду отсутствия большого количества кандидатов ему на смену. Его контракт истекает в декабре.

    • «Локомотив» занимает седьмое место в РПЛ с 21 очками после 14 туров.
    • Тульский «Арсенал» находится на шестой позиции в Первой лиге. У команды 26 очков после 17 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 13:46
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