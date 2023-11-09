Назван кандидат на должность гендиректора «Локомотива»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов является кандидатом на аналогичную должность в «Локомотиве». В таком случае он сменит на данном посту Владимира Леонченко.
Ранее сообщалось, что железнодорожники могут продлить трудовое соглашение с 51-летним Леонченко ввиду отсутствия большого количества кандидатов ему на смену. Его контракт истекает в декабре.
- «Локомотив» занимает седьмое место в РПЛ с 21 очками после 14 туров.
- Тульский «Арсенал» находится на шестой позиции в Первой лиге. У команды 26 очков после 17 туров.
Источник: «Чемпионат»