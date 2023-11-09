Назван кандидат на должность гендиректора «Локомотива»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов является кандидатом на аналогичную должность в «Локомотиве». В таком случае он сменит на данном посту Владимира Леонченко.

Ранее сообщалось, что железнодорожники могут продлить трудовое соглашение с 51-летним Леонченко ввиду отсутствия большого количества кандидатов ему на смену. Его контракт истекает в декабре.