Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о желании московского клуба арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Все эти новости – слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», – сказал Семин.

Миранчук – воспитанник «Локо».

Он забил 43 гола и сделал 45 ассистов в 227 матчах за столичную команду.

В этом сезоне хавбек провел за «Аталанту» 3 игры в Серии А и 1 в Лиге Европы.

Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это