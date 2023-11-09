Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о желании московского клуба арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».
«Все эти новости – слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», – сказал Семин.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- Он забил 43 гола и сделал 45 ассистов в 227 матчах за столичную команду.
- В этом сезоне хавбек провел за «Аталанту» 3 игры в Серии А и 1 в Лиге Европы.
Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это
Источник: Metaratings