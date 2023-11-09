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    • Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Локомотив»

    Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Локомотив»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о желании московского клуба арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».

    «Все эти новости – слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», – сказал Семин.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • Он забил 43 гола и сделал 45 ассистов в 227 матчах за столичную команду.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Аталанту» 3 игры в Серии А и 1 в Лиге Европы.

    Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это

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    Источник: Metaratings

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    09.11.2023 12:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 21 час назад

      В РПЛ он вряд ли пойдет. У Гасперини нет к нему доверия в Аталанте.
      Остается только аренда в Италии.

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      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан 23 часа назад

      Нафиг он не нужен в Локомотиве. Ушел с презрением типа я вас перерос. Ну перерос полируй лавку дальше в клубе который никогда не возьмет титулов

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      Рейтинг: +13

      Алексей-Добрынин-vkontakt > Красногорск_Фан 23 часа назад

      Ну а кто знал что сво будет, щас бы в другой клуб мог бы уйти. Головин это не звезда, за Монако проще играть, как бы его не хвалили

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      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан > Алексей-Добрынин-vkontakt 15 часов назад

      Я как то настроен что он предпочитает деньги регулярной игре в основе ( Ну пристроят как в Торино еще раз... все же как то он с треском хлопнул дверью при уходе. Посмотрим. Может он еще тренером хорошим будет лет через много

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