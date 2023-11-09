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    • Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Копенгагену» (3:4), «Бавария» оказалась сильнее «Галатасарая» (2:1)

    Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Копенгагену» (3:4), «Бавария» оказалась сильнее «Галатасарая» (2:1)

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Англичане вели в два мяча.

    С 42-й минуты манчестерцы были в меньшинстве после удаления Маркуса Рэшфорда. Его команда опустилась на последнее место в таблице группы.

    В другой встрече квартета «Бавария» переиграла «Галатасарай» и досрочно вышла в плей-офф. Дубль у Гарри Кейна.

    Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

    Копенгаген (Дания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Хойлунд, 3; 0:2 – Хойлунд, 28; 1:2 – Эльюнусси, 45; 2:2 – Гонсалвеш, 45+9 (с пенальти); 2:3 – Фернандеш, 69 (с пенальти); 3:3 – Лерагер, 83; 4:3 – Барджи, 87.

    Удаления: нет – Рэшфорд, 42.

    Бавария – Галатасарай – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 80; 2:0 – Кейн, 86; 2:1 – Бакамбу, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2023 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 07:28

      МЮ совсем играть разучился

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