Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Копенгагену» (3:4), «Бавария» оказалась сильнее «Галатасарая» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Англичане вели в два мяча.

С 42-й минуты манчестерцы были в меньшинстве после удаления Маркуса Рэшфорда. Его команда опустилась на последнее место в таблице группы.

В другой встрече квартета «Бавария» переиграла «Галатасарай» и досрочно вышла в плей-офф. Дубль у Гарри Кейна.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Копенгаген (Дания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Хойлунд, 3; 0:2 – Хойлунд, 28; 1:2 – Эльюнусси, 45; 2:2 – Гонсалвеш, 45+9 (с пенальти); 2:3 – Фернандеш, 69 (с пенальти); 3:3 – Лерагер, 83; 4:3 – Барджи, 87.

Удаления: нет – Рэшфорд, 42.

Бавария – Галатасарай – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 80; 2:0 – Кейн, 86; 2:1 – Бакамбу, 90+3.

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