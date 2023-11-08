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    • Газзаев определил цель для российских игроков за рубежом: бороться за «Золотой мяч»

    Газзаев определил цель для российских игроков за рубежом: бороться за «Золотой мяч»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что выступающие в иностранных клубах российские игроки должны нацеливаться на награду лучшему футболисту мира.

    «Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч».

    Хороший пример – Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должны ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе.

    Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну – он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    08.11.2023 18:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 8 ноября, 19:06

      Разве что в кулачном бою с Месси можно за него бороться, когда он его домой будет нести после награждения

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > AtticusFinch 8 ноября, 20:14

      Нет слов, класс

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