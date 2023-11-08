Газзаев определил цель для российских игроков за рубежом: бороться за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что выступающие в иностранных клубах российские игроки должны нацеливаться на награду лучшему футболисту мира.

«Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч».

Хороший пример – Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должны ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе.

Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну – он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», – сказал Газзаев.